Teşkilat dizisi Mehmet Usta kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

TRT ekranlarının heyecanlı dizisi Teşkilat'ın oyuncularının aslen kim olduğu merak ediliyor. Peki oyunculardan Mehmet Usta kimdir?

Mehmet Usta

(d. 20 Şubat 1973, Düzce), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Aslen Trabzonlu olan Usta henüz yeni doğmuşken ailesi, uzunca bir zaman önce babasının ve amcalarının iş kurduğu İstanbul'a taşındı. Doğum yeri İstanbul olmasa da ilk yaşına İstanbul'da girdi ve burada büyüdü.

İlkokulu Aksaray Mahmudiye İlkokulunda, orta okul ve liseyi İstanbul Davutpaşa Lisesinde okudu. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde tamamlayıp, Üniversite eğitiminden sonra master eğitimini de tamamlamaya karar veren Mehmet Usta, masterini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim dalında, Sanat Sosyolojisi alanında "Modernlik ve Modernleşme Ekseninde Geleneksel Türk Tiyatrosu" teziyle tamamladı.

Fakülte yıllarına kadar Uzakdoğu Savunma Sanatları ile ilgilendi. Edebiyat, felsefe, tarih ve teoloji hep ilgi alanları olmayı sürdürdü ve tabii ki olmazsa olmaz tiyatro eserlerini de buna dahil etmiştir. Birçok sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Ekmek Teknesi adlı dizisindeki "Ölü" karakteri ile FOX'da “Bez Bebek” adlı bir dizideki “Şoker” karakteriyle tanındı. TRT 1'de yayınlanan "Leyla ile Mecnun" adlı dizide "Kamil" karakterini canlandırdı. FOX'da yayınlanan "Dedemin Dolabı" adlı dizide "Gomodor" karakterini canlandırdı. Bir Yusuf Masalı adlı dizide "Aşçı İkram" karakterini canlandırmıştır. 2021 yılında TRT 1'de başlayan Teşkilat dizisinde Zayed Fadi karakterine hayat vermişdir.