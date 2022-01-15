Survivor Seda Aydemir kimdir? kaç yaşında? nereli? 2022

Survivor yarışması uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara dönüyor. Bu yılda zorlu yarışmacılarının olacağı Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosu merak ediliyor.

Seda Aydemir Kimdir?

2022 Survivor All Star ekibine dahil edilen isimlerden biri de Seda Aydemir oldu. Survivor'un eski yarışmacılardan olan Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, 34 yaşında ve aslen Bursalıdır.

Eski milli atlet ve antrenör olan başarılı sporcunun iki çocuğu vardır.