Survivor Elif Gören kimdir? kaç yaşında? nereli? 2022
Survivor yarışması kaldığı yerden devam edecek. Yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor. Peki ünlüler kadrosundan Elif Gören kimdir?
Survivor yarışması kaldığı yerden devam edecek. Yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor. Peki ünlüler kadrosundan Elif Gören kimdir?
Elif Gören Kimdir?
14 Şubat 1990, İznik, Bursa doğumlu, Türk kadın atlettir.
2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4x400 m Milli takımında yer almıştır ve 2012 Olimpiyatlarına katılan en genç Türk sporcu olmuştur.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|19
|45
|2. 1461 Trabzon FK
|20
|40
|3. Sivas Belediyespor
|20
|37
|4. Afjet Afyonspor
|19
|37
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
|6. Çorum FK
|19
|34
|7. Somaspor
|19
|32
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|19
|32
|9. Bodrumspor
|19
|31
|10. Ankaraspor
|19
|30
|11. Serik Belediyespor
|19
|29
|12. Etimesgut Belediyespor
|20
|24
|13. İnegölspor
|19
|24
|14. Diyarbekirspor
|19
|22
|15. Turgutluspor
|20
|22
|16. Adıyaman FK
|19
|16
|17. Sarıyer
|19
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
|20. Niğde Anadolu FK
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|21
|34
|5. Sivasspor
|21
|32
|6. Fenerbahçe
|20
|32
|7. Beşiktaş
|21
|32
|8. Hatayspor
|20
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|21
|28
|12. Karagümrük
|21
|28
|13. Galatasaray
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Rizespor
|21
|19
|18. Kasımpaşa
|20
|18
|19. Altay
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|11. Boluspor
|19
|24
|12. Tuzlaspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|19
|24
|14. Menemen Belediyespor
|20
|23
|15. Keçiörengücü
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Chelsea
|22
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|29
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Southampton
|21
|25
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|19
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11