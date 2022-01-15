Survivor Berna Keklikler kimdir? kaç yaşında? nereli? 2022
Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Bu yılda zorlu rakiplerin yarışacağı yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosu merak ediliyor. Peki gönüllüler kadrosunda yer alan Berna Keklikler kimdir?
Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Bu yılda zorlu rakiplerin yarışacağı yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosu merak ediliyor. Peki gönüllüler kadrosunda yer alan Berna Keklikler kimdir?
Berna Keklikler Kimdir?
Almanya doğumlu olan Berna Keklikler, İstanbul'da yaşamakta.
Ekonomi eğitimi alan Berna Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışması, Miss Turkuaz Germany'iyi kazandı. Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Berna Keklikler, oyunculuk ve modellik ile uğraşıyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|19
|45
|2. 1461 Trabzon FK
|20
|40
|3. Sivas Belediyespor
|20
|37
|4. Afjet Afyonspor
|19
|37
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
|6. Çorum FK
|19
|34
|7. Somaspor
|19
|32
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|19
|32
|9. Bodrumspor
|19
|31
|10. Ankaraspor
|19
|30
|11. Serik Belediyespor
|19
|29
|12. Etimesgut Belediyespor
|20
|24
|13. İnegölspor
|19
|24
|14. Diyarbekirspor
|19
|22
|15. Turgutluspor
|20
|22
|16. Adıyaman FK
|19
|16
|17. Sarıyer
|19
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
|20. Niğde Anadolu FK
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|21
|34
|5. Sivasspor
|21
|32
|6. Fenerbahçe
|20
|32
|7. Beşiktaş
|21
|32
|8. Hatayspor
|20
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|21
|28
|12. Karagümrük
|21
|28
|13. Galatasaray
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Rizespor
|21
|19
|18. Kasımpaşa
|20
|18
|19. Altay
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|11. Boluspor
|19
|24
|12. Tuzlaspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|19
|24
|14. Menemen Belediyespor
|20
|23
|15. Keçiörengücü
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Chelsea
|22
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|29
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Southampton
|21
|25
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|19
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11