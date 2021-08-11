Şükrü Sözen kimdir, kaç yaşında?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın ile ilgili gelişmeleri vatandaşlarla paylaşan Şükrü Sözen kimdir ve kaç yaşında ?

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen 1964 yılında Manavgat’ta doğdu. İlk eğitimini Manavgat Çağlayan İlköğretim Okulu’nda, orta ve lise eğitimini ise 1975 – 1981 yılları arasında İzmir Özel Fatih Koleji’nde tamamladı. Askerliğini 1984 yılında İzmit Gölcük’te bitiren Şükrü Sözen, daha sonra ticaret hayatına atılmış, Sözen Ailesi’ne ait şirketlerde uzun yıllar faaliyetlerde bulunmuştur.

Dedesi Şükrü Sözen 17 yıl, babası İbrahim Sırrı Sözen 10 yıl süreyle Manavgat Belediye Başkanlığı görevini yürütmüşlerdir.

Sözen, 2009-2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak Manavgat Belediye Başkanı olmuştur. Üçüncü dönem belediye başkanlığını sürdüren Başkan Sözen, 2009 yılında MATAB (Manavgat Çevre Koruma Turizm Alt Yapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) Başkanlığını da bir dönem yürütmüştür.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.