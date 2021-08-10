Serhat Fındık kimdir? Serhat Fındık kaç yaşında?

Aşı karşıtı olarak bilinen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, Twitter'dan yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Serhat Fındık paylaşımında, "Tüm hayatım boyunca, yüce Allah’ımızın yolunda insanlarımız için daima doğru bildiklerimi savundum ve savunmaya devam ediyorum. Sizlerden dileğim şayet başıma bir şey gelirse (kaza, intihar veya kalp krizi vb'ne bağlı ölüm) lütfen itibar etmeyin" ifadelerini kullandı. Fındık’ın bu paylaşımının ardından acaba bir tehdit mi söz konu yorumu yapıldı. Peki, Serhat Fındık kimdir?

Serhat Fındık kimdir? Serhat Fındık kim kaç yaşında?

Serhat Fındık 8 Mart 1969 yılında dünyaya geldi. Serhat Fındık, ilk ve orta öğrenimini İzmit'te tamamladı. Serhat Fındık 1986 yılında Hacettepe Tıp (ingilizce) Fakültesi'ni kazandı. 1993 yılında mezun olan Serhat Fındık Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda ihtisasa başladı ve 1997 yılında uzman unvanını kazandı.

Serhat Fındık Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago ve Nashville'de akademik kariyerini sürdürdü. 2004 yılında American College of Chest Physicians'ta "Fellow" unvanı aldı. 2005 yılında Doçent 2012 yılında da Profesör unvanlarını aldı.