Şarkılar Bizi Söyler konuklarından Uğurcan Arslan kimdir kaç yaşında nereli? Uğurcan Arslan kimdir kaç yaşında nereli?

Ekranların sevilerek eğlenerek seyredilen programının konukları kimler herkes merak ediyor. Bu geceki konuklar kimler olacak hangi ünlüler programa renk verecek? İzleyiciler konukları çok merak eder oldu. Peki akşamın önemli konukları kimler?

UĞUR ARSLAN KİMDİR?

Uğur Arslan (d. 3 Ağustos 1972, İstanbul), Türk şair, sunucu, TV programı yapımcısı.

Uğur Arslan 3 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası işçi, annesi ev hanımıdır.

1978 yılında İstanbul Karagümrük Muallim Naci İlköğretim Okulu'nda başladığı öğrenimini, Orta Doğu Koleji'nde sürdürdü.