Sadakatsiz Gönül kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Sadakatsiz dizisi heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Peki dizi oyuncularından Gönül kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Gözde Seda Altuner

16 Haziran 1982, İstanbul doğumlu olan Altuner 38 yaşındadır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro eğitimini tamamlayan Gözde Seda Altuner, kamera önü oyunculuğuna 2005 yılında Ev Hapsi dizisinde rol alarak başladı. Son dönemde Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal İle Ceren filmlerinde yer aldı.