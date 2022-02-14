Sadakatsiz Asya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Sadakatsiz dizisi sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Peki dizi oyuncularından Asya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

CANSU DERE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Cansu Dere, baba tarafından aslen Bulgaristan Göçmenidir, anne tarafından Selanik göçmenidir. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de okudu. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümünde okuduğu sırada manken olmak için lisans eğitimini yarıda bıraktı.