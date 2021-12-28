Sabahların Sultanı Seda Sayan Zöhre kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi hergün ekranlarda seyircileriyle buluşuyor. Sevenlerin bazı sebeplerden dolayı kavuşamadığı, çaresiz kaldıkları için Seda Sayan programına başvuru yaptıkları programda başvuruda bulunanların sorunları çözülecek mi?

Zöhre Kimdir?

Zöhre Yunus Emre ile evlenmek istiyor. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı evlenmelerine maniler çıkıyor. Seda Sayan'dan yardım isteyenler çiftler bakalım evlenebilekler mi?