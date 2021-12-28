Sabahların Sultanı Seda Sayan Zöhre kimdir?
Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi hergün ekranlarda seyircileriyle buluşuyor. Sevenlerin bazı sebeplerden dolayı kavuşamadığı, çaresiz kaldıkları için Seda Sayan programına başvuru yaptıkları programda başvuruda bulunanların sorunları çözülecek mi?
Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi hergün ekranlarda seyircileriyle buluşuyor. Sevenlerin bazı sebeplerden dolayı kavuşamadığı, çaresiz kaldıkları için Seda Sayan programına başvuru yaptıkları programda başvuruda bulunanların sorunları çözülecek mi?
Zöhre Kimdir?
Zöhre Yunus Emre ile evlenmek istiyor. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı evlenmelerine maniler çıkıyor. Seda Sayan'dan yardım isteyenler çiftler bakalım evlenebilekler mi?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|19
|45
|2. 1461 Trabzon FK
|19
|40
|3. Afjet Afyonspor
|19
|37
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
|5. Sivas Belediyespor
|19
|34
|6. Çorum FK
|19
|34
|7. Somaspor
|19
|32
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|19
|32
|9. Bodrumspor
|19
|31
|10. Ankaraspor
|19
|30
|11. Serik Belediyespor
|19
|29
|12. İnegölspor
|19
|24
|13. Diyarbekirspor
|19
|22
|14. Turgutluspor
|19
|22
|15. Etimesgut Belediyespor
|19
|21
|16. Adıyaman FK
|19
|16
|17. Sarıyer
|19
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
|20. Niğde Anadolu FK
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|47
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. Tottenham
|16
|29
|6. West Ham
|18
|28
|7. M. United
|17
|28
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Brighton
|17
|23
|10. Leicester City
|17
|22
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|18
|20
|13. Brentford
|17
|20
|14. Southampton
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|18
|10