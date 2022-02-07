Sabahların Sultanı Seda Sayan Neslihan kimdir? Kaç yaşında?
Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Herkesin heyecanla seyrettiği program çeşitli sebeplerle evlenemeyenleri konuk ediyor. Evlilikleri için çare bulunmaya çalışılıyor.
Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Herkesin heyecanla seyrettiği program çeşitli sebeplerle evlenemeyenleri konuk ediyor. Evlilikleri için çare bulunmaya çalışılıyor.
Neslihan kimdir?
Neslihan ve Yener birbirlerini seven çift fakat, Yener'in ailesi Neslihan'ı istemiyor. İstememe sebepleri Neslihan'ın esmer oluşu. Herkesin şok olduğu bu nedene çare bulunacak mı?
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|P
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|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Tuzlaspor
|21
|27
|11. Keçiörengücü
|22
|27
|12. Menemen Belediyespor
|22
|26
|13. Gençlerbirliği
|22
|26
|14. Boluspor
|19
|24
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|21
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
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|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
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|37
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|21
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|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
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|34
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|20
|26
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|22
|25
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|22
|16
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|15
|20. Burnley
|19
|13