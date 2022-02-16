Sabahların Sultanı Seda Sayan Filiz kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı imkansız aşkları kavuşturmaya devam ediyor. Programa yeni başvuran Filiz'in hikayesini herkes merak ediyor. Peki Filiz kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programına başvuru yapan Filiz ve Mehmet evlenmek istiyorlar. Mehmet'in durumu çok kötü sokaklrda yaşayan biri Filiz onu çok sevdiğini dile getiriyor.

Herkes ailelerin onay vermesini bekliyor.Akıllarda tek bir soru aileler onay verecek mi?