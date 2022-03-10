Sabahların Sultanı Seda Sayan Emre kimdir kaç yaşında?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı konukları kimler? Hangi imkansız aşklar kavuşacak? Hangi şarkılar söylenecek?

Emre Nurgül ile evlenmek istiyor. Ailelerin onay vermediği evlilik için ne çare bulacaklarını bilemeyen çiftler ne yapacak?

Seda Sayan evlendirmek için aileleri ikna edecek mi? Şimdi herkes bunun cevabını merak ediyor.