Sabahların Sultanı Seda Sayan Aysu kimdir? kaç yaşında?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün Star tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Çeşitli sebeplerle ve sorunlarla evlenemeyenlerin katıldığı programda sorunlarına çare bulunuyor.

Aysu daha önce evlenmiş boşanmış sevdiği çocuğun ailesi evlenmelerini istemiyor. Ailelerin evlenmelerini istememe sebebini herkes merak ediyor. Abdullah'ın annesi neden Aysu'ya güvenmiyor.