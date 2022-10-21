Sabahların Sultanı Özgül kimdir, kaç yaşında?

Star Tv ekranlarının en sevilen sabah programı Sabahların Sultanı Seda Sayan hafta içi her gün ekranlarda. Evlenemeyenlere çare bulunmaya çalışılan programın yeni konukları merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Özgül kimdir, kaç yaşında?

Kim Kimdir? 21.10.2022, 11:23 21.10.2022, 11:40
Sabahların Sultanı Özgül kimdir, kaç yaşında?

Star Tv ekranlarının en sevilen sabah programı Sabahların Sultanı Seda Sayan hafta içi her gün ekranlarda. Evlenemeyenlere çare bulunmaya çalışılan programın yeni konukları merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Özgül kimdir, kaç yaşında?

Sabahların Sultanı Özgül Kimdir?

Yaşar ile evlenmek isteyen Özgül 24 yaşında ailelerin onay vermediği bu ilişki için, genç çift Seda Sayan'dan yardım istiyor.

Bakalım Romen çifte Seda Sayan ve ekibi çare bulacak mı, sevenler kavuşacak mı?

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