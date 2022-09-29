Sabahların Sultanı İsmail Kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı sabahların en çok izlenen programı olmaya devam ediyor. Programda birbirlerini seven fakat evlenmelerine çeşitli sebepler çıktığı için evlenemeyen sevenler katılıyor. Seda Sayan çaresiz sevenlere derman bulmaya çalışıyor.

SABAHLARIN SULTANI SEDA SAYAN

İSMAİL KİMDİR?

İsmail 25 yaşında aslen Manisa'lı olan İsmail sevdiği kızla beraber programa yeni katıldı. Aile sorunlarından dolayı evlenemeyen sevenler Seda Sayan'dan yardım istiyorlar. Bakalım İsmail evlenebilecek mi?