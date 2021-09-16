Remzi Çayır kimdir? Remzi Çayır nereli? Remzi Çayır kaç yaşında? Remzi Çayır neden gündem oldu?
Twitter de yaptığı paylaşımlarla tanınan isim Remzi çayır son yaptığı paylaşımla bir anda Twitterde 2. sıraya çıkan Remzi Çayır kim olduğu Twitter kullanıcıları merak edip araştırmaya başladılar. Peki Remzi Çayır kimdir? Remzi Çayır nerelidir? Remzi Çayır kaç yaşındadır. Remzi Çayır twitterde neden gündem oldu?
Twitter de yaptığı paylaşımlarla tanınan isim Remzi çayır son yaptığı paylaşımla bir anda Twitterde 2. sıraya çıkan Remzi Çayır kim olduğu Twitter kullanıcıları merak edip araştırmaya başladılar. Peki Remzi Çayır kimdir? Remzi Çayır nerelidir? Remzi Çayır kaç yaşındadır. Remzi Çayır twitterde neden gündem oldu?
Twitter'da öğle vakti sularında Remzi Çayır ismi tt (trendtopic) listesine yükseldi. Gündem olan ismin ardından kullanıcılardan durumu anlamaya çalışanlar "Remzi Çayır kimdir? Nereli, kaç yaşında? Remzi Çayır neden gündem oldu?" sorularına cevap arıyor. Peki, Remzi Çayır kimdir? Nereli, kaç yaşında? Remzi Çayır neden gündem oldu?
Remzi Çayır Kimdir?
Diyarbakır milletvekili adayı Remzi Çayır, 1959 yılında Kahramanmaraş'ın Abbaslar Köyünde doğdu.
Ak Parti 27. dönem Diyarbakır 7. sıra milletvekili adayıdır
REMZİ ÇAYIR NEDEN GÜNDEM OLDU?
Twitter gündem listesinde 2. sıraya yükselen Remzi Çayır isminin neden gündem olduğu bilinememektedir. İsmin içeriğine girenler tweet dahi atılmadığını görmektedir. Twitter'da bazen bot hesaplar bu tür gündemler yaratabiliyor.
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