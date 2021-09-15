Pınar Hacıbektaşoğlu kimdir? Pınar Hacıbektaşoğlu nerelidir, Pınar Hacıbektaşoğlu kaç yaşında?

Son zamanlarda hastalığı ile gündeme gelen Pınar Hacıbektaşoğlu koronavirüse yakalandığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Siyasi yorumları ile gündeme gelen Pınar Hacıbektaşoğlu, 7 Haziran 2015 seçimlerinde Ak Parti milletvekili adaylığını bırakmıştı. Peki Pınar Hacıbektaşoğlu kimdir? Pınar Hacıbektaşoğlu kaç yaşındadır? Pınar Hacıbektaşoğlu’nun hastalığı nedir? Pınar Hacıbektaşoğlu nerelidir? Pınar Hacıbektaşoğlu’nun hayatı?

PINAR HACIBEKTAŞOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Pınar Hacıbektaşoğlu 1972 Yılında Ağrı'da dünyaya geldi.

İlkokul 4. sınıfa kadar Ağrı 15 Nisan İlkokulunda okuyan Pınar Hacıbektaşoğlu'nun ailesi 10 kardeşiyle birlikte 1980 darbesi sonrası İstanbul"a taşındı.1990 yılında ilk ve tek tercihi olan İstanbul Hukuk Fakültesini dereceye girerek kazandı.

Avukat olan abisi ile kurduğu Kandemir Hukuk Burosunda 1995 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmakta. Pınar Hacıbektaşoğlu evli ve 2 çocuk sahibi.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olmuştur.

PINAR HACIBEKTAŞOĞLU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Pınar Hacıbektaşoğlu 2016 yılında göğüs kanserine yaakalanmıştı. Aynı yıl ameliyat olarak hastalığını atlatan Hacıbektaşoğlu, 2020 yılında lenf kanseri oldu. Gördüğü tedavi sayesinde kanseri yenmeyi bir kez daha başardı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalanan Pınar Hacıbektaşoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Pınar Hacıbektaşoğlu'nun şu anda herhangi bir hastalığı bulunmuyor. Kemoterapi gördükten sonra saçları dökülen ismin saçları da yeniden çıkmaya başladı.