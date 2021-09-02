Osman Çelikkol kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Çaykara Kaymakamı Sayın Osman ÇELİKKOL Şanlıurfa'da doğdu.Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu.Ordu Çatalpınar, Yalona Çınarcık ve Denizli Bekilli İlçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı.2018 Yılında Sinop İli Durağan Kaymakamlığı görevine başladı. 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çaykara Kaymakamlığına atandı ve 04.08.2020 tarihi itibariyle İlçemiz Kaymakamlığı görevine başladı.

