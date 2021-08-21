Ortaca Kaymakamı Oktay ERDOĞAN kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Oktay ERDOĞAN, 11.12.1975 tarihinde Ankara’da doğdu. İlkokul öğrenimini Ankara’da, Ali Fuat CEBESOY İlkokulu’nda, Ortaokul ve Lise öğrenimlerini ise Ankara Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi’nin Orta ve Lise kısımlarında tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yükseköğrenimini tamamlayarak,1999 yılında mezun oldu.

1999 yılı Aralık ayında yapılan Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavında Başarı göstererek,Çorum Valiliği’nde Kaymakam Adayı olarak 30.05.2000 tarihinde göreve başladı. 04.04.2001-01.09.2001 tarihleri arasında beş ay süre ile Konya İli Çeltik ilçesinde Kaymakam vekilliği görevinde bulundu. Yabancı dil bilgisini arttırmak ve mesleki konularda incelemelerde bulunup uygulamaları yerinde görmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 2001 yılında altı ay süreyle İngiltere’ye gönderildi. Yurt dışı dönüşü ise 15.4.2002-7.11.2002 tarihleri arasında yaklaşık yedi ay süre ile Kırıkkale ili Çelebi ilçesinde Kaymakam vekilliği görevinde bulundu.



Kaymakam adaylığı staj süresi sonunda başlatılan Kaymakamlık kursunu da başarı ile tamamlayarak 02.05.2003 tarihinde Sivas ili Koyulhisar Kaymakamlığına atandı. Daha sonra sırası ile Iğdır ili Tuzluca Kaymakamlığı, Sivas ili Hafik Kaymakamlığı ve Balıkesir ili Balya Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2009-2010 yıllarında Yedek Subay olarak askerlik görevini tamamladı. Askerlik dönüşü ise 2010 yılında Şanlıurfa ili Birecik ilçe Kaymakamlığına atandı. 2010-2012 yılları arasında görev yaptığı Birecik ilçesinden,2012 yılında Kocaeli İli Kandıra ilçe kaymakamlığına atandı. Kandıra ilçesinde görevini sürdürürken,2013 yılında Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalında başladığı Yüksek Lisans öğrenimini 11.11.2015 tarihinde tamamlayarak mezun oldu. 28.06.2015 tarihinde Trabzon ili Sürmene İlçe Kaymakamlığına atanan Oktay ERDOĞAN,2015-2017 yılları arasında görev yaptığı bu ilçeden,2017 yılı Ağustos ayında Muğla ili Ortaca ilçe Kaymakamlığına atanmıştır.Kaymakam Oktay ERDOĞAN, 18 Mayıs 2003 yılında Şule Hanım ile evlenmiştir. Ankara’da doğan Şule ERDOĞAN, ilk,orta ve lise tahsilini Çorum ili Osmancık ilçesinde tamamlamış olup ,yüksek öğrenimini ise Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. Şule-Oktay ERDOĞAN çiftinin, 2006 doğumlu Selim Emin ve 2016 doğumlu Mustafa Burak isminde iki çocukları bulunmaktadır.