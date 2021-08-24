Oğuzhan Ocak kimdir?
Oğuzhan Ocak kimdir, nerelidir ve kimdir?
Oğuzhan Ocak kimdir, nerelidir ve kimdir?
2011 yılından itibaren Maliye Bakanlığında Gelir Uzmanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumunda Sosyal Güvenlik Denetmenliği görevlerinde bulunduktan sonra 2015 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Ankara’nın Haymana ve Kırıkkale’nin Bahşili ilçelerinde kaymakam refikliği yaptıktan sonra Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde kaymakam vekilliği görevinde bulundu.
Yabancı dil eğitimini İngiltere Sheffield Üniversitesinde tamamlayarak 2017-2019 tarihlerinde Bayat Kaymakamlığı görevlerinde bulunan Ocak, 08 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile ilçemize atanmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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