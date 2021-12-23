O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler?

Ekranların zevkle izlenen o ses Türkiye yarışma programı sevilerek ve büyük heyecanla izleniyor. Peki O Ses Türkiye'nin Jürileri değişti mi? kimler yarışmaya katılacak program akışı ne olacak. Programın içeriği ne olacak ? Tüm merak edilenler haberimizde..

Kim Kimdir? 23.12.2021, 15:25 23.12.2021, 15:29
O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler?

Ekranların zevkle izlenen o ses Türkiye yarışma programı sevilerek ve büyük heyecanla izleniyor. Peki O Ses Türkiye'nin Jürileri değişti mi? kimler yarışmaya katılacak program akışı ne olacak. Programın içeriği ne olacak ? Tüm merak edilenler haberimizde..

O Ses Türkiye jürileri kimler oldu? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon jüri üyeleri açıklandı

Şarkılarıyla Türkiye’nin sesi olmaya aday vatandaşların seçildiği O Ses Türkiye yeni sezon geri sayımı başladı. Programda dört jüri ve bir sunucu yer almaktadır. Yarışma formatı seneden seneye değişiklik göstermektedir. Yarışmacılar seslerini beğendirmeye çalışırken jüri üyesi adayın sesini beğenirse butona basıyor ve bulunduğu koltuk sahneye doğru dönüyor. İlk kez programı izleyecek olanlar O Ses Türkiye 2021 jüri üyesi kim sorusuna yanıt arıyor. Bu seneki jüri üyeleri ise değişti. Peki O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon jüri üyeler belli oldu!
O Ses Türkiye jüri üyeleri, programın bugün başlayacak olması sebebiyle araştırılıyor. Yurdun dört bir yanından yeteneklerin keşfedildiği programın jüri üyeleri değişti. O Ses Türkiye 2 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Peki O Ses Türkiye jürileri kimler?

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİM?

O Ses Türkiye jüri üyesi belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan O Ses Türkiye jüriler; Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç

O SES TÜRKİYE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Programın yeni sezon çekimlerinin başladığı daha önce duyurulmuştu. Dizi ve programların yeni sezona başladığı şu günlerde O Ses Türkiye yayın tarihi de gündem konusu oldu. Kanaldan gelen açıklamaya göre, yeni sezonun ilk bölümü 2 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek.

O SES TÜRKİYE YARIŞMACILARINDAN HAVİN KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021’e katılmış olan Havin Barım, 29 yaşındadır. Almanya Stuttgart'da doğup büyümüştür ve aslen Diyarbakırlı'dır. 22 yıldan beri müzik yapmaktadır. Ve şu anda da sadece müzikle hayatını geçindirmektedir.

#O Ses Türkiye
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7. Bodrumspor 18 31
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9. Somaspor 18 29
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11. Serik Belediyespor 18 26
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13. Etimesgut Belediyespor 18 21
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15. Diyarbekirspor 18 19
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18. Ergene Velimeşespor 18 12
19. Kahramanmaraşspor 18 7
20. Niğde Anadolu FK 18 6
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2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
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10. Beşiktaş 17 25
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13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
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13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
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16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
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2. Liverpool 18 41
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4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
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