Mutfak Bahane Yağnur Kimdir?

ATV ekranlarının en heyecanlı yarışma programı yeni sezona hızlı başladı. Hamarat gelinlerin ve kaynanalarının yarıştığı yarışma programının yeni yarışmacıları merak ediliyor.

MUTFAK BAHANE

YAĞNUR KİMDİR?

23 yaşında aslen İstanbul'lu olan yarışmacı programa heyecanlı başladı.

Mutfak Bahane yarışmasının yeni yarışmacılarından Yağnur hamaratlılığı ve iddiasıyla ilgi çekti. Bakalım Yağnur'un bu haftaki performansı nasıl olacak?