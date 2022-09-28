Mutfak Bahane Tuğçe Kimdir?

Mutfak Bahane yarışma programı yeni sezonda kaldığı yerden devam ediyor. İzleyicileri ekranlardan ayırmayan programın yarışmacılarının kim olduğu merak ediliyor.

Kim Kimdir? 28.09.2022, 15:54
Mutfak Bahane Tuğçe Kimdir?

Mutfak Bahane yarışma programı yeni sezonda kaldığı yerden devam ediyor. İzleyicileri ekranlardan ayırmayan programın yarışmacılarının kim olduğu merak ediliyor. 

MUTFAK BAHANE

TUĞÇE KİMDİR?

23 yaşındaki yarışmacı yarışmaya eşi ve kayınvalidesi ile katıldı. Aslen İstanbul'lu olan aile sezona iddialı başladı. 

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