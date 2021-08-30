Mehmet Rıdvan Doğan kimdir?

Mehmet Rıdvan Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kim Kimdir? 30.08.2021, 10:51
Mehmet Rıdvan Doğan kimdir?

Mehmet Rıdvan Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1984 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2002-2006 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümün’de lisans eğitimini tamamladı.
 
Mezuniyetinin ardından 2007 senesinde Vakıfbank’ta bireysel bankacılık departmanında 4 ay süreyle görev yaptıktan sonra özel sektörde çalışma hayatına devam etti. Sırasıyla inşaat ve reklam organizasyon sektörlerinde çalıştı. Çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda yöneticilik yaptı.
 
8 yıllık özel sektör deneyiminin ardından 2015 yılında açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı ve Kırıkkale Kaymakam Adayı olarak mesleğe intisap etti. Üç aylık Valilik stajından sonra Ankara/Çamlıdere ve Sakarya/Hendek ilçelerinde Kaymakam refikliği stajlarının ardından Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajını tamamladı. Sonrasında sırasıyla Bolu/Mudurnu, Elazığ/Sivrice, Sinop/Türkeli, Konya/Taşkent ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı.

 
2017 yılında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın görevlendirmesiyle aldığı dil eğitiminin ardından yurtdışı stajı çerçevesinde 8 ay süreyle Birleşik Kırallık’ta bulundu. University of Leicester’de 8 ay eğitiminin yanında Leicester şehir yönetimi alanında bir takım incelemelerde bulundu.
 
Ardından katıldığı Kaymakamlık kursunu tamamlayarak Adana/Feke Kaymakamlığına atandı. 14.07.2020 tarihli ve 31185 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13.07.2020 tarihli ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İlçemiz kaymakamlığına atanmış ve 27/07/2020 tarihinde görevine başlamıştır.
 
Aslen Yozgat’lı olan kaymakamımız evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

#Mehmet Rıdvan Doğan
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