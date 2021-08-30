Mehmet Bek kimdir?

Mehmet Bek kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kim Kimdir? 30.08.2021, 18:12
Mehmet Bek kimdir?

Mehmet Bek kimdir, nereli ve kaç yaşında?

2 Ağustos 1990 Kırşehir doğumlu olan Mehmet BEK, İlk, Orta ve Lise Öğrenimini  Yozgat İlinde tamamladı. Pamukkale Üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun oldu.  Kahramanmaraş Valiliğinde il stajını tamamlayan kaymakamımız Kayseri Develi ve Balıkkesir Bigadiç ilçelerinde refiklik stajını, Ankara'da ise  Mülkiye Teftiş Stajını tamamladı. 1 yıl vekaleten  Kangal Kaymakamlığı görevini yürüttü, akabinde İngiltere Liverpool Üniversitesinde 8 ay İngiltere Yönetim Yapısı üzerine incelemelerde bulunup dil eğitimi aldı. 28.10.2019 tarihinde ilçemizde kaymakam olarak göreve başlayan Kaymakamımız iyi derecede ingilizce bilmekte olup, evlidir.

#Mehmet Bek
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