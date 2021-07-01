Mehmet Aydın'ın eşi Sıla aydın kimdir?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 27 yaşında. Mehmet Aydın aslen Bursalı ve annesiyle babası hala orada yaşıyor. Mehmet Aydın'ın boşadığı söylenen karısı Sıla Aydın da Bursa'da oturuyor.

Asıl işi yazılımcılık olan Mehmet Aydın, arıcılıkla geçimini sağlarken bu projeyle ortaya çıktı. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini Bursa-İnegöl’de açtı. Ardından Çiftlik bank ile ilgili iddialar ortaya atıldı ve Mehmet Aydın paralarla kaçtı.

SPK incelemesinde Çiftlik Bank'taki paraların bir kısmının Sıla Aydın'ın hesabına transfer edildiği belirlenmişti. Şahsi hesap hareketlerini inceleyen SPK, Çiflik Bank parasının 1.7 milyon lirasının Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın hesabına aktarıldığını, 6 milyon TL'nin de şirketle ilişkisi tespit edilemeyen bir şahsa verildiğini ortaya çıkarmıştı. SPK'nın raporuna göre, Mehmet Aydın'ın kişisel hesaplarında ise 22.6 milyon TL vardı.