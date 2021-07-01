Mehmet Aydın'ın eşi Sıla aydın kimdir?
Çiftlik Bank Sahibi Mehmet Aydın kimdir eşi Sıla Soysal'ı boşayıp önce Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçtı. Çiftlikbank alacaklıları şok olurken Mehmet Aydın'ın karısı Sıla Soysal ortaya çıktı ve konuştu.
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 27 yaşında. Mehmet Aydın aslen Bursalı ve annesiyle babası hala orada yaşıyor. Mehmet Aydın'ın boşadığı söylenen karısı Sıla Aydın da Bursa'da oturuyor.
SPK incelemesinde Çiftlik Bank'taki paraların bir kısmının Sıla Aydın'ın hesabına transfer edildiği belirlenmişti. Şahsi hesap hareketlerini inceleyen SPK, Çiflik Bank parasının 1.7 milyon lirasının Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın hesabına aktarıldığını, 6 milyon TL'nin de şirketle ilişkisi tespit edilemeyen bir şahsa verildiğini ortaya çıkarmıştı. SPK'nın raporuna göre, Mehmet Aydın'ın kişisel hesaplarında ise 22.6 milyon TL vardı.
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