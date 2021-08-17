Marcao Kerem kavgası, neden kavga ettiler, Marcao kaç maç ceza aldı, Galatasaray'dan gönderilecek mi ?

Galatasaray’lı Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavgası neden çıktı? Marcao kaç maç ceza alacak? Marcao Galatasaraydan gönderilecek mi?

Galatasaray Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçına dün akşam Giresunspor karşısında çıktı. Maç Galatasaray’ın galibiyeti ile sona erse de Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavgası galibiyetin önüne geçti. Brezilyalı futbolcu Marcao, geçtiğimiz yıl da hazırlık maçı sırasında Halil Dervişoğlu ile tartışmıştı. Bu defa daha da ileriye giden Marcao, maçın ortasında takım arkadaşına önce kafa sonra da yumruk attı. Peki Marcao Kerem kavgası nedeni ne? Marcao kaç maç ceza alacak?

Galatasaray’da skandal gece sonrasında gözler Marcao’ya verilecek cezaya çevrildi. Sarı kırmızılı takımda dün gece yer yerinden oynadı. Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavgası Giresunspor galibiyetinin önüne geçerken, taraftarlar da isyan etti. Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavgası sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan olayı oldu. Hem spor yorumcuları hem de taraftarlar Marcao’nun derhal Galatasaray’dan kovulması ve ilk uçakla ülkesine gönderilmesi gerektiğini savunuyor. Peki Marcao - Kerem Aktürkoğlu olayı neden oldu? Marcao Kerem kavgası nedeni ne?

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MARCAO KREM KAVGASI NEDEN OLDU?



Galatasaray ve Giresunspor arasında oynanan maçın 60. Dakikasında Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında başlayan şiddetli tartışma kavgaya dönüştü. Sahada topun olmadıı sırada başlayan sözlü tartışma sonrasında Marcao, bir anda savunma alanında koşarak Kerem’in yanına geldi. Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa atan Marcao, şaşkınlıkla olan biteni anlamaya çalışan genç futbolcuya yumruklar savurmaya devam etti. Araya diğer futbolcuların girmesiyle kavga sona ererken Marcoa güçlükle sakinleştirildi. Hakemler ise VAR incelemesi sonrasında Brezilya’lı futbolcuyu kırmızı kartla sahadan attı. Kerem’i ise teknik direktör Fatih Terim saha kenarına aldı.

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MARCAO KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

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TFF 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? 1. Lig maçları şifreli mi şifresiz mi?

Marcao kendi takım arkadaşına da saldırmış olsa kırmızı kart nedeniyle ceza alacak. Diğer yandan TFF tarafından Marcao'nun "Saldırı" başlıklı Maddeden disipline sevk edileceği de tahmin ediliyor. Bu madde kapsamında Brezilyalı futbolcunun en az 5 maç ceza alması gerekiyor.

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YORUMCULAR NE DİYOR?

Spor yorumcuları ise yaşanan skandal olay sonrası Marcao’yu sert dille eleştirdi. Eski hakem Ahmet Çakar, “İyi oyuncu olabilirsin, kariyerin de iyi olabilir ama sen adam filan değilsin... Sen bu saatten sonra utanmaz bir eski futbolcusun artık! Takım arkadaşına, ortada hiçbir şey yokken önce kafa atıyorsun, ardından da yumrukluyorsun. Küfür etsem suç işlerim... Yabancılığından dem vursam 'Irkçılık yapıyor' derler.” Yorumunu yaptı. Ahmet Çakar, Marcao’nun derhal ülkesine gönderilmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak:İlan365