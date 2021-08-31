Kübra Teymur kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Malatya’da 1992 tarihinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladıktan sonra 2010 yılında başladığı Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesinden 2014 yılında başarıyla mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Para Yönetiminde Yüksek Lisans eğitimine başladı.

2017 yılında Erzurum Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 2018 yılında İngiltere’de bulunan Sheffield Üniversitesi’nde İngilizce dil eğitimi aldı.

28.10.2019 tarihinde Keles Kaymakamı olarak göreve başlamıştır. Kübra TEYMUR evli olup İngilizce bilmektedir.