Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler?

Kızılcık Şerbeti ekranların yeni dizisi olmaya aday. Dizinin fragmanı yayınlandı. İzleyiciler dizi oyuncularını ve dizinin konusunu merak ediyor. İşte dizinin detayları...

KIZILCIK ŞERBETİ

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncuları Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Sıla Türkoğlu olacak. Ekim 2022 de ekranlara gelecek Kızılcık Şerbeti dizisinin kanalı Show Tv olacak. iki farklı dünya görüşüne sahip ailelerin çocuklarının evlenmesi sonrası dünür olarak bir birleri ile zor geçinmeleri anlatılacak.

Dizinin yayınlanacağı tarih henüz açıklanmadı.