Kıbrıs Zafere Doğru Doktor Ayşe Kimdir? Gülfer Özdemir Kimdir?

Ekranların nefes kesen dizisinin fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Kemallerin zor durumu ne olacak? İzleyicilerde merak uyandıran bölümde neler olacağı merakla bekleniyor?

Kıbrıs Zafere Doğru'dan nefes kesen tanıtım

TRT ekranlarında yayınlanan "Kıbrıs Zafere Doğru" dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kıbrıs Türkleri'nin kurtuluş mücadelesinin anlatıldığı "Kıbrıs Zafere Doğru" dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Pelin Karahan ve Gülper Özdemir’in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni tanıtımı adeta nefes kesti.

Yeni bölüm özeti

İnci, Müge ve Sandy’i Türkiye’ye kaçırmaya çalışan Kemal, Erenköy’e ulaşır ama orada hain bir pusunun kendilerini beklediğinden habersizdirler. Ankaralı ise Lapta Okulundaki 28 rehin çocuğun kurtarılması için toplanan ekiple birlikte yola çıkar.

Derviş ve Ankaralı, EOKA mensuplarından, Aysel ve Ali’nin, kanlı noel ve kanlı küvetin tetikçilerinden intikam alırken Kemallerin bulunduğu zor durumu öğrenir ve Erenköy yolunu tutar. Rauf ise Ankara’daki sürgün hayatına başlamış, ilk iş Cengiz Topel ve Efsane ile irtibat kurarak yaklaşmakta olan Erenköy savaşları öncesi hazırlıklara başlamıştır.

Kıbrıs Zafere Doğru Doktor Ayşe

İlk bölümü ile bu akşam Trt ekranlarında izleyenler ile buluşacak olan tarihi dizide rol alan oyuncular hakkında bilgiler vermeye devam ediyoruz. Bir önceki yazımızda sizlere Pembe hakkında bilgiler vermiştik. Bu yazımızda da Doktor Ayşe hakkında bilgiler vereceğiz.

Kıbrıs Zafere Doğru Dizisi Doktor Ayşe rolünü canlandıran Gülper Özdemir o bölgede şehit olan arkadaşları gibi hizmet etmek amacı ile gitmiştir.Dizide Doktor Ayşe karakterini canlandıran Gülper Özdemir 18 Kasım 1990 yılında Almanya Ülkesinde Frankfurt'da dünyaya gelmiştir. Akrep Burcu olan oyuncu aslen Sinop'ludur. 2015 yılında Medcezir isimli dizide Arya rolü ile yardımcı oyuncu olarak dizide yer almıştır.

2016 yılında Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Simge rolünü canlandırmıştır. 2017 yılında Kara Yazı isimli dizide Derya rolünü oynayan Gülper Özdemir Tutsak dizisinde başrol oynamıştır. Meleklerin Aşkı ve Sen Anlat Karadeniz dizilerinde oynamıştır.

GÜLPER ÖZDEMİR’İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 – Sen Anlat Karadeniz (Hazan) (TV Dizisi)

2018 – Meleklerin Aşkı (Melek) (TV Dizisi)

2017 – Tutsak (Elif) (TV Dizisi)

2017 – Kara Yazı (Derya) (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Simge) (TV Dizisi)

2015 - Beyaz Gece

kaynak:yeni akit