Kanunsuz Topraklar Dizisinin Esra Bilgiç'i Kimdir?

Fox Tv'nin çiçeği burnunda yeni dizisinde başrolde yer alan güzeller güzeli Esra Bilgiç kimdir? Madencilerin isyanını konu alan dizi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Dizinin öne çıkan oyuncularından olan Esra Bilgiç'i tanıyalım.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 tarihinde dünyaya gözlerini açtı. Ankara doğumlu olan Bilgiç, Türk oyuncudur. Aynı zamanda mankenlikte yapmaktadır. Boyu 1.78'dir. Bilgiç, Bilkent Üniversitesi’nde öğrenim görmektedir. İki çocuklu bir ailenin çocuğu olan Bilgiç’in bir erkek kardeşi vardır.

KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine ilk adımı 2014-2019 yılları arasında yayımlanan Trt 1 kanalının popüler dizisi olan Diriliş Ertuğrul ile başladı. Dizide Engin Altan Düzyatan ile başrolü paylaştı. Bir sene kadar sonrasında ise Show Tv’de yayımlanan Ramo dizisinin başrolünde Murat Yıldırım ile performans gösterdi. Böylece adını çok daha geniş kitlelere duyurdu. Şimdilerde ise Fox'da yeni bir diziye başlayan Bilgiç, başarısına başarı, ününe ün katarak ilerlemeye devam ediyor.

ÖZEL HAYATI

Esra Bilgiç, bir dönem bir evlilik hayatı yaşadı. 2014 yılından beri Türk futbolcu Gökhan Töre ile 2017 yılında evlendi. Evlilikleri uzun sürmeyerek 2019 yılında sonlandı. Ünlü güzelin şu anda hayatında biri olmadığını biliyoruz.

kaynak:wikipedia