Kaderimin Oyunu dizisi Cemal kimdir? Akın Akınözü kimdir? kaç yaşında, nereli?

Yeni başlayacak olan dizi konusu ve oyuncularının kimler olacağı konusunda merak uyandırıyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin konusu nedir? Set çekimleri yapıldı mı?

Akın Akınözü kimdir?

Cema, Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Akın Akınözü, 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım attı. 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi.Asıl çıkışını 2019 yılında Hercai dizisinde hayat verdiği Miran karakteriyle yakalamıştır.