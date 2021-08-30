Hamza İnam kimdir, nereli ve kaç yaşında?



1989 yılında Zonguldak ili Devrek ilçesinde doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Devrekte tamamladı. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’ nden mezun oldu. Memuriyet hayatına 2014 yılında Maliye Bakanlığı’nda Vergi Müfetttiş Yardımcısı olarak başlamış akabinde 2015 yılında İçişleri Bakanlığı’ nın açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Zonguldak Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine geçiş yapmıştır.

Kaymakamımız Çanakkale/Çan ve Ankara/Haymana ilçelerinde Kaymakam Refikliği Stajı, İstanbul’ da Mülkiye Müfettişliği stajını tamamladı. Akabinde Yozgat’ ın Akdağmadeni ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev aldı. Yabancı dil eğitimini almak ve mesleki bilgi artırımı amacıyla İngiltere’ de Sheffıeld Üniversitesi’ nde eğitim gördü. 103. Dönem Kaymakamlık Kursu’ nu başarıyla bitirerek 07.03.2017 tarih ve 4373 sayılı onayla Almus Kaymakamlığında vekâleten, 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle asaleten atanmasının ardından iki buçuk yıl Almus Kaymakamlığı görevini yürüttü.

08.08.2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Susuz Kaymakamlığına asaleten atanmıştır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.