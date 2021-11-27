Haluk Levent'le Yeniden Vanlı İrem Dede kimdir?

Haluk Levent başarılı şarkılarıyla ve sağlam karakteriyle halkın sevgisini kazanmıştır peki Haluk Levent yeni bir program mı yapacak Haluk Levent'in Yeni programının adı nedir saat kaçta başlayacaktır hangi kanalda program yayınlanacak? Haluk Levent tek başına mı sunacak birlikte sunacağı başka bir sanatçıda olacak mı? Programa kimler katıldı?

HALUK LEVENTLE YENİDEN VANLI İREM DEDE

Ekranların reyting rekorları kıran programında bugün neler olacak herkes merakla bekliyor. Mazlumların kadınların haksızlığa uğrayanların sesi olana program bu haftada birçok kişinin sesi olacak.