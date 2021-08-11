Hafsanur Sancaktutan kimdir,kaç yaşında ve nerelidir?
Son Yaz dizisinde oynayan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan kaç yaşındadır ve nerelidir ?
Son Yaz dizisinde oynayan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan kaç yaşındadır ve nerelidir ?
Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, cinsel istismara sessiz kalmadı. Hafsanur Sancaktutan, Elmalı olayı sonrası bir itirafta bulundu: “İtiraf ediyorum! Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum.” dedi.
HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?
Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Aslen Rizelidir.
HAFSANUR SANCAKTUTAN DİZİLERİ
2018 Gülperi, Fidan
2019 Aşk Ağlatır, Ada Meryem
2021- Son Yaz, Yağmur Kara
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