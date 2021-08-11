Hafsanur Sancaktutan kimdir,kaç yaşında ve nerelidir?

Son Yaz dizisinde oynayan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan kaç yaşındadır ve nerelidir ?

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, cinsel istismara sessiz kalmadı. Hafsanur Sancaktutan, Elmalı olayı sonrası bir itirafta bulundu: “İtiraf ediyorum! Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum.” dedi.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Aslen Rizelidir.

21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenmiştir. ilk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir.



HAFSANUR SANCAKTUTAN DİZİLERİ

2018 Gülperi, Fidan

2019 Aşk Ağlatır, Ada Meryem

2021- Son Yaz, Yağmur Kara

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