Hacı Hasan Gökpınar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1986 yılında İzmir’de dünyaya gelen GÖKPINAR, ilk ve orta öğrenimini Muğla’nın Fethiye ilçesinde tamamladı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde girdi. Buradan 2008 yılında mezun olan GÖKPINAR, aynı yıl açılan Kaymakam Adaylığı yazılı ve sözlü sınavını birincilikle kazandı ve Muğla Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.

Kaymakam adaylığı sırasında İngiltere’nin Portsmouth üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. Süleyman Demirel Üniversitesinde doktora eğitimine devam eden GÖKPINAR, evli olup iki çocuk babasıdır.



2009 yılında Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yapan GÖKPINAR, daha sonra sırasıyla;

2012-2014 Afyonkarahisar / Evciler Kaymakamı,

2014-2016 Ordu / Çamaş Kaymakamı,

2016-2017 Samsun / Kavak Kaymakamı olarak görev yaptı.

2017-2019 Diyarbakır Vali Yardımcısı olarak görev yaptı,

26 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Artuklu Kaymakamı olarak görevini sürdürmektedir