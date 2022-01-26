Gerçeğin Peşinde Fırıldak Mustafa kimdir? Nerede?

Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Farklı farklı konuların ele alınıp çözüme kavuşturulduğu programda bu hafta neler yaşanacağı merak ediliyor.

Gerçeğin Peşinde Fırıldak Mustafa Konusu

Fırıldak Mustafa bir zamanlar internet fenomeni olmuş. Fenomen olduğu zamanlarda birden ortadan kaybolmuş. Mustafa tüm aramalara rağmen bulunamamış.