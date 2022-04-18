Gelinim Mutfakta Yeşim elendi mi?

Ekranların en sevilen yarışması zorlu ve rekabetli geçiyor peki bu hafta neler oldu? Bugün nasıl bir yarışma oldu kimler neler yaptı? Beyhan Öksüz oldu. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Yeşim Öksüz, Demet Akalın’ın “Mankenlik var mı?” sorusuna“Çok teklif geldi ama düşünmüyorum” yanıtını verdi. Peki, Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan Öksüz kimdir?

Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Yeşim Öksüz kimdir, kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta’nın yeni yarışmacıları Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan Öksüz oldu. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Yeşim Öksüz, Demet Akalın’ın “Mankenlik var mı?” sorusuna“Çok teklif geldi ama düşünmüyorum” yanıtını verdi. Peki, Gelinim

Aslen Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz 8 Aralık 1991 tarihinde dünyaya geldi. Lisede grafik tasarım eğitimi aldıktan sonra üniversitede fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünden mezun oldu. 4 yıllık evli olan Yeşim Öksüz’ün 2.5 yaşında bir oğlu var. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi alan Yeşim Öksüz, Alya Algan ve Barış Yöş gibi isimlerle çalıştı.

YEŞİM ELENDİ Mİ?

Bu hafta Yeşim yarışmacılar arasında bulunmuyor.