Gelinim Mutfakta yeni hafta sunucusu Ezgi Sertel kim? Ezgi Sertel kimdir kaç yaşında nereli?

Gelinim Mutfakta sunucuları her hafta değişiyor peki bu haftaki sunucusu kim olacak? Gelinim Mutfakta'yı geçen hafta Mehmet Ali Erbil sundu bu hafta farklı bir sunucu ekranlara gelecek.

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Ezgi Sertel (1 Ekim 1981; Safranbolu, Karabük, Türkiye), Türk oyuncu ve sunucudur.

Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir.

Ozan Murat Çobanoğlu'nun gelinidir.

Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldiler.