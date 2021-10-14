Gelinim Mutfakta ekranların sevilerek izlenen programı programdaki Yaren hakkında bilgileri sizler için toparladık Peki yarışmacı Yaren nereli kaç yaşında eşi kimdir ne iş yapıyor merak edenler için haberimizde detaylı olarak yer verdik.

Gelinim Mutfakta Yaren kaç yaşında, eşi kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor?

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonunda yarışan genç gelin dikkatleri üzerine çekiyor.

Yarışmanın en genç gelini olan Yaren'in yaşı merak ediliyor.

Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de Yaren Maden oldu. Yaren Maden ve kayınvalidesi Filiz Maden, Gelinim Mutfakta’ya Kocaeli’den katıldı. 21 yaşında olan Yaren Maden, ev hanımı ve yeni evli.

Yaren Maden ve kayınvalidesi Filiz Maden

Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de Yaren Maden oldu.

Yaren Maden ve kayınvalidesi Filiz Maden, Gelinim Mutfakta’ya Kocaeli’den katıldı.

Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de Yaren Maden oldu. Yaren Maden ve kayınvalidesi Filiz Maden, Gelinim Mutfakta’ya Kocaeli’den katıldı. 21 yaşında olan Yaren Maden, ev hanımı ve yeni evli.

Yaren Maden, yarışmanın en genç gelinidir.

2000 doğumlu olan Yaren Maden henüz 21 yaşındadır.

Genç gelin Yaren Maden, ev hanımı ve yeni evlidir.

Gelinim Mutfakta Yaren Maden, genç yaşına rağmen diğer deneyimli gelinlerle mücadelede başarılı bir performansı sergiliyor.

Demet Akalın'ın sunumunu yaptığı yeni sezonun yeni yarışmacılarından biri olan Yaren Maden 14 aylık evlidir.

Eşi ile birlikte sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. On binlerce takipçisi var. Özellikle Tiktok'taki profilinde yayınladığı videolar çok seviliyor.

Yaren'in kaynanası Filiz Kaya programa iddialı bir giriş yaptı. Afrodit lakabıyla programda yer alacak yarışmacı bir dershanede çalışıyor. Gezmeyi ve alışverişi çok seviyor. Hedefi altınları tek tek toplamak.

kaynak:sonhaberler