Gelinim Mutfakta Gönül Hanım Kimdir?

Gelinlerin kıyasıya yarıştığı zorlu, çekişmeli, heyecanlı geçen yarışma programı kaldığı yerden bomba gibi devam ediyor. Yeni ailelerin katıldığı programda yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA

GÖNÜL HANIM KİMDİR?

45 yaşında aslen Ankara'lı olan yarışmacı gelinine bir hayli destek oluyor. Altınları kazanacaklarını, iddialı olduklarını her fırsatta dile getiren Gönül hanım ve gelini başarılı olduklarını izleyicilere kanıtladılar. Bakalım ikili haftayı nasıl bitirecek?