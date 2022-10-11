Gelinim Mutfakta Beyhan Hanım Kimdir?

Gelinlerin kayınvalideleri ile ekip şeklinde çalıştığı yarışma programı yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yüzlerin katıldığı programın yarışmacılarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılardan Beyhan hanım kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA

BEYHAN HANIM KİMDİR?

50 yaşındaki Beyhan hanım geliniyle beraber yarışma programına katıldı. Haftaya iyi performans sergileyerek başlayan ikilinin yarışmayı kazanacağı tahmin ediliyor.