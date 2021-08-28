Fatih Kayabaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1990 yılında Karabük’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karabük’te tamamladıktan sonra 2013 yılında Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Bir süre Maliye Bakanlığında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı. 2015 yılında Karabük Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Karabük ilinde Valilik stajını, Sakarya ili Söğütlü ilçesi ile Aydın ili Didim ilçesinde Refiklik stajını, İstanbul ilinde Mülkiye Teftiş stajını tamamladı. Giresun Çanakçı ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptıktan sonra yurt dışı stajı için gönderildiği İspanya’nın Madrid Complutense Üniversitesi’nde İspanyolca dil eğitimi aldı. Kastamonu Küre ve Şenpazar ilçelerinde görev yaptıktan sonra ilçemize atanmıştır. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.