banner135

Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de Ezgi Mola oldu. Ezgi Mola kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kim Kimdir? 16.08.2021, 13:09
Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de Ezgi Mola oldu. Ezgi Mola  kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Batman'da İpek Er'e tecavüz edip intihar etmesine neden olmakla yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Ünlülerden destek mesajları yağan Ezgi Mola'nın hayatına dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

EZGİ MOLA KİMDİR?

Ezgi Mola dizi ve sinema oyuncusudur. 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da doğan Mola, eğitimini Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesinde tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı.


Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.


2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında Patos cips ve Defacto reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır.

Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı.

EZGİ MOLA'NIN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Televizyon
Yıl    Yapım    Rol    Notlar
2000    Karate Can        
2002    Unutma Beni    Seda    
2003    Sultan Makamı    Seda    
2004    Sevinçli Haller        
Görünmez Adam        
Hızlı Adımlar    Selen    TV filmi
2005-2006    Hırsız Polis    Gülay    
2007    Senden Başka    Hayriye    
2008    Kolay Gelsin    Kezo    
Sınıf    Esra    
2008-2010    Canım Ailem    Feride Yalçın    
2010    Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan    Ayşe    
2011    Bir Ömür Yetmez    Hazal Sertel    
2012    Yalan Dünya    Şenay    Konuk oyuncu - 17.bölüm
Kötü Yol    Leman Aksular    
2015    Arkadaşım Hoşgeldin        
2020    Jet Sosyete    İpek    Konuk oyuncu - 51.bölüm[4]

2020-    Masumlar Apartmanı    Safiye Derenoğlu    Başrol oyuncu
Sinema
Yıl    Yapım    Rol    Notlar
2005    Organize İşler    Lerzan Berrak    
2006    Hayatımın Kadınısın    Ahu    
Hokkabaz    Hemşire    
2010    Ejder Kapanı    Ensar'ın Kız Kardeşi    
Veda    Latife Hanım    
2011    Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi    Jülide    
Dedemin İnsanları    Fatma    
2012    Pazarları Hiç Sevmem    Ayşe    
2013    Celal ile Ceren    Ceren    
Sen Aydınlatırsın Geceyi    Didem    
Soğuk    Boncuk    
Patron Mutlu Son İstiyor    Eylül Neimoğlu    
2015    Kocan Kadar Konuş    Efsun Özçim    
2016    Kocan Kadar Konuş: Diriliş    Efsun Özçim    
2017    Maide'nin Altın Günü    Maide/Melike    
2018    Lady Winsley'i Kim Öldürdü?    Azra    
Kelebekler    Sevtap    
Aydede    Rabia    
2019    Organize İşler Sazan Sarmalı    Lerzan Berrak

#ezgi mola
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 17 Ağustos 2021
İmsak 03:35
Güneş 05:09
Öğle 12:17
İkindi 16:05
Akşam 19:15
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 1 3
2. Altay 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Karagümrük 1 3
6. Alanyaspor 1 3
7. Fenerbahçe 1 3
8. Konyaspor 1 3
9. Antalyaspor 1 1
10. Göztepe 1 1
11. Hatayspor 1 1
12. Kasımpaşa 1 1
13. Gaziantep FK 1 0
14. Adana Demirspor 1 0
15. Başakşehir 1 0
16. Sivasspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Kayserispor 1 0
19. Rizespor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 1 3
2. Eyüpspor 1 3
3. Bandırmaspor 1 3
4. Menemenspor 1 3
5. Manisa FK 1 3
6. Balıkesirspor 1 3
7. Adanaspor 1 1
8. Altınordu 1 1
9. Ankara Keçiörengücü 1 1
10. Ankaragücü 1 1
11. Bursaspor 1 1
12. Tuzlaspor 1 1
13. Samsunspor 0 0
14. İstanbulspor 1 0
15. Boluspor 1 0
16. Gençlerbirliği 1 0
17. Erzurumspor 1 0
18. Denizlispor 1 0
19. Kocaelispor 1 0
Takımlar O P
1. M. United 1 3
2. Chelsea 1 3
3. Liverpool 1 3
4. West Ham 1 3
5. Everton 1 3
6. Brentford 1 3
7. Watford 1 3
8. Brighton 1 3
9. Leicester City 1 3
10. Tottenham 1 3
11. Aston Villa 1 0
12. Burnley 1 0
13. Man City 1 0
14. Wolverhampton 1 0
15. Newcastle 1 0
16. Southampton 1 0
17. Arsenal 1 0
18. Crystal Palace 1 0
19. Norwich City 1 0
20. Leeds United 1 0