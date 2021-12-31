Esra Erol Edanur kimdir? Edanur'a ne oldu?

Büyük bir heyecanla takip edilen program her gün daha olaylı heyecanlı geçiyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında seyircileriyle buluşan program da farklı farklı sorunlara çözümler bulunuyor.

18 yaşındaki Edanur evden aniden kaçtı. Evden kaçan Edanur'un annesi çaresiz bir şekilde yayına katıldı. Kızını bulma umuduyla Esra Erol'dan yardım bekleyen çaresiz anne için herkes seferber oldu.

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