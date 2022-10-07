Esra Erol'da Beyza kimdir?

ATV ekranlarının en çok izlenen programı Esra Erol'da hafta içi her gün izleyicileriyle buluşuyor. Programın yeni konukları merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Beyza kimdir? Konusu nedir?

ESRA EROL BEYZA KİMDİR?

Annesini arayan Beyza 19 yaşında kundaktayken sokağa bırakılan genç kız annesine sesleniyor. Kardeşleri de olan genç kız gerçek ailesini bulabilecek mi?