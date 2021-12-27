En Hamarat Benim Murat Hanım kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Ekranların en sevilen programı Kadir ile En Hamarat Benim tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu haftaki yarışmacılarda zorlu rakip oldu. Kadir Bey'in harika sunumuyla En Hamarat Benim'in birincisi merakla bekleniyor. Bakalım bu haftanın birincisi kim olacak? Yeni hafta yarışmacıları kimler?

Murat Hanım Kimdir?

Başarısıyla iddialı oluşuyla diğer yarışmacıların zorlu rakibi olmayı başaran Murat Hanım'ın menüsü kendi gününde göstereceği performansı merak ediliyor. Kolay bir beni seçeceği konuşulan yarışmacının herkesi şaşırtacağı bekleniyor.