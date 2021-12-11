Elkızı Ezo kimdir? kaç yaşında? nereli? Sevda Erginci kimdir?

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SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Erginci 1.65 metre boyunda 50 kilo ve Terazi burcudur. Sevda Erginci sahneye ilk kez Semaver Kumpanya Çocuk Tiyatrosu'nda "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunuyla çıktı. İlk TV projesi Koyu Kırmızı ile beraber aynı yıl Veda adlı dizide Lamia karakterine hayat verdi.24 Eki 2021

