Ece Üner ile Susma Sebilay kimdir? Sebilay'ın konusu nedir?

Ece Üner'in başarılı sunumuyla Susma programı tüm hızıyla devam ediyor. Farklı farklı hayatların konu alındığı programda bu hafta neler olacak? Ece Üner ile Susma saat kaçta ne zaman başlıyor?

Sebilay kimdir?

Ece Üner ile Susma programına başvuru yapan Sebilay gerçekleri mi söylüyor. Programa katılnma nedeni doğruların mı açığa çıkması Sebilay olayı çözzüme kavuşacak mı? Şimdi izleyicilerin merakla beklediği sorular yayının içinde belli olacak.